За изнасилование россиянки в служебной машине ответят 17 полицейских

Трое сотрудников патрульно-постовой службы Екатеринбурга, подозреваемые в изнасиловании девушки, уволены из полиции. Об этом в пятницу 6 сентября «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, всего к ответственности были привлечены 17 сотрудников городского гарнизона. Помимо подозреваемых из полиции уволены трое их непосредственных руководителей. Еще три человека понижены в должности. Восемь офицеров предупредили о неполном служебном соответствии — следующее нарушение закончится для них увольнением. Еще трое руководителей областного главка полиции строго наказаны.

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Горелых подчеркнул, что если вина подозреваемых будет доказана, их привлекут к уголовной ответственности.

23 августа сообщалось, что трое подозреваемых были арестованы Свердловским областным судом. По данным следствия, 18 августа полицейские задержали девушку у сауны, насильно посадили в машину и изнасиловали.

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