Обвиненный в домогательствах к сотрудницам полковник захотел вернуться в полицию

Центральный районный суд Челябинска отклонил иск бывшего замначальника отдела полиции Чебаркуля, полковника Рифа Биктимирова об отмене приказа об увольнении. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает URA.RU.

Биктимирова обвиняют в изнасиловании сотрудницы полиции и домогательствах еще к пяти. После этих сообщений в отделе полиции прошла служебная проверка, после которой было решено его уволить. В отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Решением суда он был арестован.

По данным издания, уголовное дело в отношении Биктимирова может быть связано с конфликтом между ним и бывшим начальником отдела ГИБДД Чебаркуля Григорием Керусенко.

Ранее сообщалось, что в полиции Екатеринбурга прошла проверка после информации о том, что трое сотрудников патрульно-постовой службы города изнасиловали девушку. К ответственности привлечены 17 полицейских, шестеро из них, включая подозреваемых, уволены из МВД,

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