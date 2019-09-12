Российских полицейских предупредили об охоте на них иностранных спецслужб

В Санкт-Петербурге от полицейских потребовали удалить с личных страниц в соцсетях фото и видео, которые «нарушают нормы общественной морали и нравственности», а также исключить появление таких материалов в интернете. Требование, подписанное начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романом Плугиным, в четверг, 12 сентября, опубликовал Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Из документа следует, что в ходе мониторинга была выявлена активная деятельность «иностранных организаций, возможно подконтрольных иностранным спецслужбам» и прочих заинтересованных лиц, направленная на сбор сведений о сотрудниках органов внутренних дел. Совершается это «с целью выявления точек уязвимости для получения деструктивного воздействия».

В качестве примера был описан случай, произошедший в Екатеринбурге с оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. На него поступила жалоба из-за фотографий, опубликованных на странице во «ВКонтакте». В результате полицейский был уволен за поступок, «порочащий честь сотрудника органов внутренних дел РФ».

15 августа сообщалось, что сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления в интернете, — тем самым на них оказывается давление.

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