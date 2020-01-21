Сотрудник ДПС залил виски в служебную машину и остался без работы

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / Вконтакте

В Новосибирске уволили сотрудника ДПС, залившего виски в машину. Об этом во вторник, 21 января, сообщает ТАСС.

Видео с участием полицейского появилось в сети в декабре прошлого года. На кадрах видно, как полицейский заливает в бак стеклоомывателя служебного автомобиля жидкость из бутылки из-под виски. «Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. Замерзайки нет, а что поделать? На самом деле, я могу себе позволить, работая в ДПС», — поясняет сотрудник, за кадром слышится смех.

После публикации видео в СМИ в областном управлении МВД прошла проверка, и полицейский остался без работы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он был уволен по приказу начальника управления Юрия Стерликова «за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

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