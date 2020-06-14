В Москве скорая помощь насмерть сбила пешехода

Машина скорой помощи насмерть сбила пешехода в московском районе Новокосино. Об этом сказано в Twitter столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Носовихинском шоссе у дома 21 около 20:00. «Карета скорой помощи совершила наезд на пешехода с последующим столкновением с иномаркой. В результате ДТП от полученных травм женщина-пешеход скончалась», — отмечается в публикации.

В настоящее время движение транспорта на данном участке ограничено по одной полосе в каждую сторону. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

В марте 2018-го машина скорой помощи сбила несколько человек на пешеходном переходе в московском районе Бирюлево Восточное. Произошедшее попало на видео. В результате случившегося один из пострадавших был госпитализирован, еще одному помощь оказали на месте.

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