Пьяный россиянин за рулем ВАЗа врезался в легковушку и протаранил пешеходов

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) автомобиль сбил пешеходов на тротуаре, госпитализированы шесть человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы регионального управления прокуратуры.

Авария произошла утром в субботу, 3 октября, на перекрестке улиц Победы и Пархоменко. Водитель ВАЗ 1500 выехал на перекресток на красный сигнал светофора, врезался в Daewoo Nexia, а затем в Skoda Rapid. После этого машина снесла ограждение и оказалась на тротуаре, где протаранила пешеходов и врезалась в автомобиль ГАЗ-2705, припаркованный неподалеку. «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре пешехода и пассажир автомашины ВАЗ-2109, с травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в лечебное учреждение», — приводит издание «Между строк» слова сотрудника местного ГИБДД.

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«Водитель автомобиля ВАЗ, предварительно, находился в состоянии опьянения, с ним в машине находились два пассажира, которые скрылись с места происшествия», — уточнили в прокуратуре. Как сообщает местный портал «Все новости», за рулем ВАЗа был 21-летний мужчина, а в машине находилось большое количество алкоголя. Сотрудники дорожной инспекции на месте происшествия устанавливают личности участников ДТП и пострадавших, опрашивают очевидцев.

Похожая авария произошла в конце сентября в Москве. Тогда машина певца Эльмина Гулиева проехала на красный свет перекресток на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, столкнулась с Mercedes и выехала на тротуар, где сбила пешеходов. Пострадали четыре человека. Рэпер признал свою вину и будет находиться под арестом до конца ноября, ему грозит до семи лет тюрьмы.