Суд арестовал сбившего трех человек рэпера Эллея

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца рэпера Эльмина Гулиева, известного как Эллей, сбившего трех человек на Остоженке. Об этом сообщает ТАСС.

Защита просила судью Альбину Тимакову отпустить Гулиева под домашний арест, который он бы отбывал в арендованной квартире, однако суд отказал. Сам рэпер признал свою вину. Он будет заключен под стражу до 21 ноября.

Ранее медицинское освидетельствование установило, что в крови исполнителя были наркотики. После этого следователи переквалифицировали обвинение на более тяжелое. Теперь Эллею грозит до семи лет лишения свободы. Он был ранее судим за грабеж и 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Согласно данным полиции, машина певца проехала на красный свет перекресток на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, столкнулась с Mercedes, выехала на тротуар, где сбила пешеходов. В ДТП пострадали четыре человека — пассажирка Infiniti и три пешехода. Трое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницы, один от госпитализации отказался.