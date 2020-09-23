Устроивший аварию в Москве певец Эллей признал вину

Певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей, признал вину по уголовному делу о ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает ТАСС.

При этом Эллей отрицает, что был в состоянии наркотического опьянения. Он также добавил, что не хотел бы оказаться под арестом.

Ранее сообщалось, что медицинское освидетельствование установило, что в крови исполнителя были наркотики. После этого следователи переквалифицировали обвинение на более тяжелое. Теперь Эллею грозит до семи лет лишения свободы.

Согласно данным полиции, машина певца проехала на красный свет перекресток на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, столкнулась с Mercedes и выехала на тротуар, где сбила пешеходов. В аварии пострадали четыре человека — пассажирка Infiniti и три пешехода. Трое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницы, один от госпитализации отказался.