В крови сбившего трех человек певца Эллея нашли наркотики

Следователи переквалифицировали обвинение певца Эльмина Гулиева, известного как Эллей, на более тяжелое. Об этом в среду, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Медицинское освидетельствование установило, что водитель, сбивший трех пешеходов в Москве, находился в состоянии наркотического опьянения. Следы наркотиков обнаружили в крови певца.

Теперь Эллею грозит до семи лет лишения свободы.

Согласно данным полиции машина певца проехала на красный свет перекресток на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, столкнулась с Mercedes, выехала на тротуар, где сбила пешеходов. В ДТП пострадали четыре человека — пассажирка Infiniti и три пешехода. Трое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницы, один от госпитализации отказался.