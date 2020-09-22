У сбитой певцом Эллеем женщины оторвалась почка

У женщины, сбитой певцом Элеем в центре Москвы, оторвалась почка. Об этом сообщает телеканал «360».

Брат попавшей в аварию Надежды Тухтаровой Сергей рассказал, что его родственнице потребовалась операция. «Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец», — отметил мужчина и добавил, что состояние его сестры оценивается, как очень тяжелое.

«Я молю Бога, чтобы она осталась жива», — сказал Тухтаров. По его словам, в их семье есть отец-инвалид, которому пока боятся сообщать плохие новости. Брат пострадавшей заявил, что артист и его представители пока не связывались с ним.

21 сентября на улице Остоженке водитель Infiniti протаранил Mercedes, вылетел на тротуар и сбил трех человек. Позднее выяснилось, что за рулем был 26-летний начинающий исполнитель Эльмин Гулиев, известный как Эллей. 22 сентября его задержала полиция. По факту ДТП с участием автомобиля было возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).