Женщина травила насекомых и убила соседку с десятимесячным ребенком

Жительница города Актау в Казахстане травила насекомых и убила соседку с десятимесячным ребенком. Об этом сообщили в областном центре общественных коммуникаций (ЦОК), передает «Интерфакс».

По данным ЦОК, 27 февраля женщина, не предупредив соседей, продезинфицировала квартиру препаратом для уничтожения насекомых. В результате скончались двое, пострадали еще девять человек.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиция организовала доследственную проверку по статье 304 УК Казахстана «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

Ранее россиянин из села Знаменка в Башкирии решил согреться с помощью костра на кухне и случайно сжег квартиру. Никто не пострадал, люди успели спастись благодаря пожарным извещателям. В квартире не было электричества, газа и отопления, поэтому россиянин грелся с помощью костра, разведенного на кухне. Однажды ночью мужчина проснулся от громкого звука автономного пожарного извещателя, который установили в рамках программы «Одинокие престарелые граждане». Причиной сигнала стал костер, вышедший из-под контроля — уже загорелась межкомнатная стена. Соседи, по их словам, проснулись от лая собак и тоже экстренно покинули жилье. Прибывшие пожарные успели локализовать пожар и полностью уберечь от огня вторую квартиру.