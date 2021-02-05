Двое мужчин спасли дом от лесного пожара с помощью чайника и бутылки из-под рома

Два австралийца спасли дом от лесного пожара с помощью чайника и бутылки из-под рома. Об этом сообщает Daily Mail.

56-летний Стив Кертис в понедельник, 1 февраля, вместе со своим 25-летним сыном Дэнни пытался погасить пламя на своем участке в Гиджеганнупе, к северо-востоку от города Перт, штат Западная Австралия. Мужчины договорились уйти, когда огонь подобрался слишком близко, оба сели в свои машины, и Дэнни поехал вперед.

Через некоторое время он заметил, что отец не едет за ним. Оказалось, Стив вернулся на участок, чтобы защитить дом. Дэнни присоединился к нему. Отрезанные пламенем, они провели следующие 28 часов, заливая точечные возгорания из чайника и бутылки из-под рома и отчаянно пытаясь не тратить воду впустую. Им удалось продержаться, пока стена огня не отступила.

В итоге Стиву и Дэнни удалось спасти дом, однако сарай, другие постройки, автомобили и все, что было на участке, сгорело. Дэнни отметил, что его отец прожил там 20 лет, и все это время запрещал проводить туда телевидение и интернет. Сообщается, что дом и участок не были застрахованы.

Пожарная служба Западной Австралии не одобрила поведение мужчин. «Ни при каких обстоятельствах люди не должны подвергать себя риску, возвращаясь в районы, которые были объявлены опасными», — отметил дежурный помощник пожарной и аварийной службы штата Рик Кертис.

С помощью краудфандинга семье собрали 7,6 тысячи австралийских долларов. Стив собирается поделиться деньгами с соседями, у которых сгорели дома.

Издание сообщает, что неконтролируемый пожар охватил площадь около шести тысяч гектаров. Пожар уничтожил 80 процентов всей собственности в сельском пригороде недалеко от Гиджеганнупа.