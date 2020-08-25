Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео

Житель американского города Скоттсдейла, штат Аризона, во время пробежки заметил охваченный пламенем парк и попытался потушить огонь ногами. Его увидели сотрудники новостного канала, снимавшие сюжет о вызванном молнией лесном пожаре, сообщает LADbible.

Бегун был одет в шорты и кроссовки и в течение двух часов топтал небольшие участки земли, сбивая с них огонь. Когда на место прибыли пожарные, подошвы его обуви расплавились, а волосы были опалены. Мужчина также сломал свой мобильный телефон и получил штраф за парковку.

Позже журналисты смогли найти незнакомца. Им оказался бывший профессиональный гольфист Тревор Мерфи, сейчас работающий в сфере недвижимости. Он сообщил, что готовится к марафону и каждое утро пробегает несколько десятков километров.

Придерживаясь привычного маршрута, Тревор увидел горящий региональный парк Макдауэлл Маунтин. Он принял меры, чтобы огонь не распространился дальше. «Там никого не было, и я чувствовал, что должен помочь», — рассказал мужчина.

Пожар начался 20 августа из-за молнии и охватил площадь около 250 гектаров. На данный момент огонь ликвидирован и региональный парк снова открыт для посещения, сообщается на официальной странице зоны отдыха в Facebook.

Ранее в Калифорнии водитель снял на видео проезд по трассе, по обе стороны которой горит лес. В штате огонь распространился на 500 тысяч гектаров.