Щенок учуял возгорание в стене и спас семью от пожара

Щенок в США учуял возгорание в стене и не отходил от неисправной розетки, пока хозяева не вызвали пожарных. Об этом сообщает издание Unilad.

25 ноября Кэйтлин Рэдел-Пэби (Caitlyn Radel-Paaby) вернулась домой из магазина. Ее сразу удивило, что десятимесячный щенок пиренейской горной собаки по кличке Уиллоу, который обычно встречает всех приходящих, не выбежал к ней.

Рэдел-Пэби пошла искать собаку и увидела ее под рабочим столом. Было заметно, что что-то беспокоит Уиллоу. «Она зашла под стол и вела себя очень нервно: лаяла и отказывалась выходить», — рассказала хозяйка щенка.

Не понимая, что происходит, женщина потрогала стену. Поверхность была горячей. Каким-то образом щенок учуял пожар, прежде чем он распространился и причинил серьезный ущерб.

Хозяева собаки вызвали пожарных, и те устранили возгорание. «Если бы мы не обнаружили пожар тогда, наш дом бы сгорел», — подчеркнули владельцы животного.

Рэдел-Пэби подчеркнула, что Уиллоу никогда не делала ничего подобного раньше, поэтому шокировала хозяев. «Она всегда старается держаться ближе к человеку, так как с ним безопасно, и всегда предупреждает, если что-то не так, но ничего серьезного до сих пор не происходило», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в американском городе Гаррисберг, штат Пенсильвания, собака разбудила хозяев во время пожара и спасла их от мучительной смерти. Американка вызвала спасателей, а затем вместе с семьей покинула дом и провела ночь у родителей.