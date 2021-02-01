Котенок спас семью от пожара и погиб в огне

Котенок в американском городе Кристал, штат Северная Дакота, спас семью от пожара и погиб. Об этом сообщает издание New York Post.

Ранним утром 20 января десятилетняя Кэссиди Голлэуэй (Kassidee Gallaway) спала у себя дома. Ее котенок по кличке Сейдж разбудил девочку, начав тереться о ее лицо.

Голлэуэй проснулась и почувствовала запах гари. Она побежала будить родителей и брата.

«В моей комнате было очень жарко. Я не могла дышать и вышла, чтобы набрать воздуха. Я думала, мы не сможем выбраться», — рассказала она.

Девочка и ее родители благополучно эвакуировались из горящего дома.

Отчим Голлэуэй Коди Сэйджер (Cody Saiger) заявил, что если бы не котенок, им вряд ли удалось бы спастись. «Когда мы открыли входную дверь, из окон вылетели все стекла, и из проемов вырывалось пламя», — сказал он.

Сам котенок не сумел выбраться из горящего здания и погиб в огне. Он прожил у семьи всего месяц.

Пожарные, которые тушили возгорание, передали семье награду — почетный шлем в память о Сейдже.

Ранее сообщалось, что в российском городе Биробиджан, Еврейская автономная область, кошка спасла спящих хозяев от пожара. Пламя уничтожило крышу и веранду дома, никто не пострадал.