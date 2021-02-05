Россиянам назвали способы борьбы с чужими тараканами

Заставить соседей избавиться от тараканов можно с помощью управляющей компании (УК), полиции, санитарно-эпидемиологической службы или через суд. Об этом рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Как пояснил юрист московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев, появление в соседской квартире насекомых — это уже нарушение санитарных норм, но пожаловаться на тараканов можно только в том случае, если попраны права других жильцов дома, в частности, если насекомые начинают проникать в другие квартиры.

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Бороться с чужими тараканами можно разными способами — в первую очередь стоит обратиться в УК. Но владелец квартиры с тараканами имеет право не пускать коммунальщиков внутрь. Второй вариант — жалоба в полицию. Правоохранители обязаны отреагировать на заявление и провести профилактическую беседу с соседом, допустившим появление тараканов. Также нужно написать соответствующее заявление в санитарно-эпидемиологическую службу.

Юрист адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Полина Глотова назвала еще один способ изничтожить чужих тараканов — обращение с индивидуальным или коллективным иском в суд. Судья может обязать владельца «нехорошей» квартиры произвести дезинфекцию и дезинсекцию жилого помещения.

Ранее, в январе, россиян предупредили о нашествии тараканов. Завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева заявила, что периодическая активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна, поскольку связана с циклом размножения насекомых. Она напомнила, что тараканы откладывают яйца в местах, где есть вода, после чего они развиваются в среднем три месяца.

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