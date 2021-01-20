В Роспотребнадзоре предупредили о нашествии тараканов

В России приближается первый из двух пиков роста числа тараканов. Об этом в интервью радио Sputnik предупредила завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По ее словам, периодическая активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна, поскольку связана с циклом размножения насекомых. Рославцева напомнила, что тараканы откладывают яйца в местах, где есть вода, после чего они развиваются в среднем три месяца. «Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», — пояснила специалист.

Для того, чтобы препятствовать попаданию тараканов в квартиру, следует перекрыть основные пути проникновения насекомых. Так, она пососетовала поставить сеточки на вентиляционных решетках. «Такие отверстия есть на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате. Тараканы — теплолюбивые и влаголюбивые насекомые, поэтому они пойдут именно в эти помещения», — подчеркнула Рославцева.

По ее словам, Роспотребнадзор озабочен проблемой формирование популяции тараканов, устойчивых к основным инсектицидам, вроде пиретроида. Службы дезинфекции, как правило, работают именно с этим ядом, однако результаты работы оказываются «не очень хорошими». «Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности», — заключила сотрудница службы.

В январе 2020-го жильцы одного из домов в Арсеньеве (Приморский край) пожаловались на нашествие гигантских тараканов. Россиияне недоумевали, как насекомые могли попасть к ним в подъезд, ведь температура на улице в это время года обычно не поднимается выше минус десяти градусов по Цельсию.