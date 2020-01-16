Дом в российском городе атаковали гигантские тараканы

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Гигантские тараканы атаковали жителей одного из домов в городе Арсеньеве (Приморский край). Об этом сообщает сетевое издание «Приморье24».

Жильцы дома №10 на проспекте Горького в Арсеньеве пожаловались на нашествие насекомых. Люди недоумевают, как тараканы могли попасть к ним в подъезд, ведь температура на улице в это время года обычно не поднимается выше минус десяти градусов по Цельсию.

Местный житель поделился снятым в подъезде видеороликом. На кадрах видно, что размер насекомого равняется длине фаланги пальца. В комментариях к ролику в сети пользователи выдвинули предположения о том, откуда взялись тараканы. Часть из них полагает, что экзотические кормовые тараканы могли сбежать от любителя ящериц. Другой версией стал выпуск насекомых специальной компанией, занимающейся их травлей на коммерческой основе, чтобы искусственно создать спрос на услуги.

Ранее сотрудница Института дезинфектологии Роспотребнадзора предупредила россиян о нашествии «супертараканов», невосприимчивых к бытовой химии. Чаще всего с такими насекомыми сталкиваются жители многоэтажек, где на первых этажах открыты кафе и продуктовые магазины. Специалист посоветовала обращать внимание на приманки с борной кислотой и препараты, включающие в себя диатомит и борную кислоту.

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