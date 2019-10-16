Тараканы захватили многоквартирный дом под Москвой

В подмосковных Химках тараканы буквально атаковали дом №8 на улице Дружбы. Жильцы вынуждены смахивать насекомых с входных дверей перед тем, как открыть их, сообщает «Подмосковье сегодня».

Люди утверждают, что прежде не видели тараканов в таком количестве, и подозревают, что их могли намеренно подбросить представители фирмы, занимающейся дезинсекцией.

В управляющей компании, которая обслуживает дом, порталу рассказали, что причиной распространения тараканов, вероятно, стало замусоривание одной из квартир. «Мы уже занимаемся этим вопросом и проводим расследование ситуации, — заявила пресс-секретарь фирмы. — По нашим предварительным данным, там была квартира маргинального характера, недавно ее продали». По словам женщины, новые владельцы начали травить тараканов, разведенных прошлыми хозяевами, и потому они разбежались по подъезду. Сотрудники компании планируют провести повторную обработку дома от насекомых.

Летом 2019-го специалисты зарегистрировали появление больших американских тараканов, которые считаются одними из крупнейших в мире, в Сочи. Их распространение во многих районах города эксперты связали как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов.

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