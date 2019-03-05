В ухе спящей девушки поселился таракан

В китайском городе Наньчан, провинция Цзянси, из уха 17-летней девушки извлекли живого таракана. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Она обратилась к специалисту из-за неприятных ощущений в ухе, которые появились у нее после сна. При осмотре там обнаружили небольшое насекомое. «Мы немедленно удалили его и обнаружили, что это был живой таракан», — рассказал один из врачей.

Специалист полагает, что насекомое забралось в ухо в поисках еды, пока девушка спала. Он отметил, что так поступают не только тараканы, но и пауки или комары. По его словам, в подобных случаях лучше обратиться к врачу, а не пытаться извлечь насекомое самостоятельно.

В 2018 году сообщалось, что американский энтомолог Коби Шаль назвал уши спящих людей идеальным местом для еды и отдыха таракана. Эти насекомые любят небольшие, теплые и влажные места. Кроме того, их привлекает исходящий из ушей запах.

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