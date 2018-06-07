Человеческие уши признали идеальным домом для тараканов

Энтомолог из Университета Северной Каролины Коби Шаль (Coby Schal) объяснил причины, по которым тараканы залезают в уши людям. Слова эксперта приводит The Verge.

Тараканы обычно выходят по ночам, когда человек спит. Насекомые любят небольшие, теплые и влажные места, поэтому неподвижный человек становится идеальной жертвой. Помимо того, тараканов очень привлекает исходящий из ушей запах, который напоминает хлеб или пиво.

«Для таракана ухо кажется безопасным местом для еды или отдыха», — отмечает Шаль.

Затем, попав в ухо, таракан застревает и не может самостоятельно выбраться. В некоторых случаях насекомое может прожить в ухе неделю без еды и воды. Шаль добавил, что почти всегда в такой ситуации человек пытается прочистить ушной канал и в результате убивает таракана. Это, в свою очередь, может привести либо к разрыву барабанной перепонки, либо к серьезной инфекции. Поэтому в случае попадания в ухо насекомого специалист рекомендует сразу обращаться к врачу.

В начале мая американка Кэти Холли (Katie Holley) рассказала о таракане, который жил у нее в ухе девять дней. Сперва она пыталась самостоятельно вытащить насекомое, однако полностью избавиться от него девушке помогли только врачи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!