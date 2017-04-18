PlayStation 4 оказалась убежищем для тараканов

Тараканы являются одной из ключевых причин поломки консолей PlayStation 4. Об этом сообщил основатель американской компании по ремонту и диагностике техники XCubicle Патрик Че (Patrick Che), пишет Kotaku.

Специалист рассказал, что блок питания, находящийся в корпусе консоли, поддерживает комфортную для жизни и размножения тараканов температуру. По этой причине они забираются внутрь через большие вентиляционные отверстия в корпусе. После смерти насекомые зачастую замыкают своим телом контакты, что и приводит к поломке.

При этом в официальном сервисе Sony отказываются принимать приставки с ними, поэтому Че в своей мастерской ввел услугу «избавление от тараканов», которая стоит 25 долларов. По его словам, консоли, вышедшие из строя из-за насекомых, поступают к нему каждую неделю. Он уверен, что тараканы проживают как минимум в половине всех приставок, но большинство пользователей не знает об этом.

Аналогичная проблема наблюдается и в Xbox One, однако она не так распространена из-за отсутствия в корпусе блока питания. Мастера советуют хранить консоль в светлом месте на высокой поверхности с хорошей циркуляцией воздуха.