Объявлена дата презентации самой мощной игровой консоли

Компания Microsoft назвала дату проведения собственной пресс-конференции в рамках выставки E3 2017. Об этом сообщается в Twitter компании.

Мероприятие пройдет 12 июня в полночь по московскому времени. Во время медиа-брифинга состоится презентация консоли Project Scorpio, которая является самой мощной игровой приставкой. Отмечается, что Scorpio — кодовое название обновленной версии Xbox One.

Microsoft уверяет, что производительность графического чипа составит шесть терафлопс, что более чем в четыре раза выше, чем у стандартной версии Xbox One. По данным инсайдеров, в консоли используется новое поколение графики AMD Vega, частота вычислительных блоков которой выше, чем у PS4 Pro. Процессор системы не претерпит сильных изменений и сможет увеличивать частоту кадров до 60 герц с помощью интерполяции.

Консоль Project Scorpio была анонсирована на выставке E3 2016. Ожидается, что продажи новой приставки начнутся осенью 2017 года. Приставка разработана для игр в разрешении 4К и в виртуальной реальности. Кроме того, она будет поддерживать проекты, созданные для Xbox One.

Electronic Entertainment Expo (E3) — ежегодная выставка индустрии видеоигр, проводимая Entertainment Software Association (ESA). В 2017 году пройдет с 12 по 15 июня в Лос-Анджелесе и ее впервые смогут посетить обычные геймеры.