Новая консоль привела в восторг главу Xbox

Директор подразделения Xbox в Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) рассказал в своем Twitter о том, что уже поиграл в раннюю версию консоли Project Scorpio, и поделился первыми впечатлениями. По словам создателей, это самая мощная приставка из когда-либо созданных.

«Прекрасный день, — написал Спенсер в соцсети. — Поиграл в первые игры на раннем прототипа Scorpio. Они великолепны, консоль выглядит отлично, горжусь командой».

Он не рассказал, какие игры поддерживает консоль, и лишь отметил, что у разработчиков много времени для улучшения своих проектов и «достижения лучшего результата». Все игры, которые выйдут для Project Scorpio, будут доступны и на Xbox One.

Консоль Project Scorpio была анонсирована на выставке E3 2016. Приставка оснащена видеокартой с графическим процессором мощностью 6 терафлопс. Для сравнения, консоль PlayStation 4 Pro имеет 4,2 терафлопса. Точные характеристики приставки не обнародованы, а ее выход ожидается осенью 2017 года.