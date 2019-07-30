В Сочи появились огромные летающие тараканы

Специалисты зарегистрировали появление в Сочи больших американских тараканов, которые считаются одними из крупнейших в мире, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

«Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов», — сказали в парке. Там считают, что насекомое может обжиться на Черноморском побережье и закрепиться здесь.

Этот вид таракана имеет красно-коричневую окраску, хорошо летает, достигает пяти сантиметров длину, а с учетом усов — до девяти сантиметров. Его родина — тропическая Африка, откуда они со временем распространились по всему миру. В Сочи они встречаются как в домах, так и в природе. Американские тараканы считаются опасными вредителями, они не только переносят инфекции и могут вызывать аллергию, но также портят пищу и материалы в зданиях, где поселяются.

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