Миллионы мух напали на россиян и попали на видео

Жители поселка Лазоревый Свердловской области оказались в эпицентре нашествия мух, расплодившихся по вине местного фермера. Они облепили все дома, заборы и машины, полчища насекомых кружатся в воздухе. В магазинах закончились средства от насекомых. Снятое очевидцами видео опубликовал ГТРК «Южный Урал».

Мухи появились после того, как местная птицефабрика по заказу сельхозпредпринимателя с лета 2018 года и по март 2019-го свозила на поля куриный помет, не имея на то разрешительных документов. На этих территориях провели дезинфекцию, но это не помогло избавиться от личинок. Следственный комитет проводит проверку.

По информации телеканала, в пригороде Челябинска садоводы также страдают от насекомых — их атаковали мошки.