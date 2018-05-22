Комары из Воронежа передали привет россиянам

Страдающие от нашествия комаров жители Воронежской области выложили из мертвых насекомых надпись: «Привет, мы комары из Павловска!» Таким образом горожане хотели привлечь внимание к своей проблеме. Снимок опубликован в группе «Подслушано в Павловске» во «ВКонтакте».

Полчища кровососущих уже неделю терроризируют население трех населенных пунктов — город Павловск, села Александровка Донская и Русская Буйловка. Из-за укусов некоторым жителям потребовалась медицинская помощь.

В регионе дважды проводилась дезинсекция. Первая была признана неэффективной, повторная проводилась Роспотребнадзором в течение трех дней и закончилась 20 мая.

Нашествие комаров специалисты объясняли погодными условиями, которые создали благоприятную обстановку для размножения насекомых. Зима была снежная, весной были обильное половодье и теплая погода, что способствовало созреванию личинок. В последний раз подобная ситуация в области была в 2013 году после разлива рек.

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