Распыление спрея от комаров в лицо ради лечения от ВИЧ сочли насилием

Южноафриканского пастора, лечившего прихожан с помощью спрея от насекомых, признали виновным в нападении на людей. Об этом сообщает BBC News.

По информации телесети, самопровозглашенный пророк Летебо Рабалаго (Lethebo Rabalago) в 2016 году объявил, что используемый им инсектицид лечит рак, ВИЧ и другие заболевания. В итоге он опрыскивал репеллентом людей с любыми болезнями.

В суд на пастора подали пять человек. Некоторые из них пострадали от вредных побочных эффектов средства, в частности, после его применения у них начался кашель, не прекращавшийся больше полугода. Как постановил судья в Мокгопонге (провинция Лимпопо), насилие в отношении истцов было доказано. По его словам, распыление спрея от насекомых в лицо людям делает это преступление худшим в своем роде.

Фото: страница MZGA в Facebook 1 /4

Рабалаго также известен как «пастор рока» (Doom Pastor) — по названию репеллента Doom, который он использовал, пишет BBC News. Окончательный приговор мужчине огласят позднее. Как отмечается, слушания по его делу неоднократно откладывались, в том числе из-за адвоката, забывавшего свои очки.

Ранее в феврале сообщалось, что в Индии мужчина прикинулся доктором и заразил ВИЧ по меньшей мере 21 человека. Он «лечил» своих пациентов от простуды, кашля и диареи, используя грязные шприцы и иголки.

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