Вооруженный конфликт на Украине привел к эпидемии ВИЧ

Международная группа ученых выяснила, что военные действия на востоке Украине привели к перемещению ВИЧ из Донецкой и Луганской областей в центральные и южные районы страны. При этом инфицированные люди, среди которых много наркоманов, ведущих беспорядочную половую жизнь, остаются незамеченными для СПИД-центров. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

В ходе исследования специалисты проанализировали образцы ВИЧ-1 подтипа А, который получил наибольшее распространение в Западной Африке и странах бывшего СССР. Вирус был выделен у 427 пациентов в 24 региональных центрах по профилактике СПИД. Ученые установили нуклеотидную последовательность гена Pol, который кодирует ДНК-полимеразу — белковый фермент, отвечающий за синтезирование цепей ДНК на базе РНК, а также встраивание ДНК в геном зараженной клетки.

Различия в последовательности pol позволили построить филогенетическое дерево — схему, демонстрирующую «родственные» связи между различными образцами генов вируса. Оказалось, что вирусы образуют монофилетическую кладу, то есть группу, которая происходит от единого предка и охватывает всех его потомков. При этом общий предок украинской клады ВИЧ существовал в 2001 году.

Согласно результатам филогеографического анализа, при котором выявляется наиболее вероятные пути распространения вируса, главными «экспортерами» ВИЧ являются Луганская и Донецкая области. 26 процентов вирусов, «покинувших» восток, попали в центральные области страны, 24 процента — в южные, 22 процента — в Киев и 17 процентов — в Одессу. При этом показано, что исход вирусов активировался с боевыми действиями в восточных регионах.

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