Миллиарды комаров атаковали Воронежскую область

Жители Павловского района Воронежской области пожаловались на нашествие комаров. В соцсетях появляются фото и видео, на которых видно, как в воздухе летают полчища насекомых. Специалисты объясняют явление погодными условиями: весна была снежной, половодье — обильным. Об этом сообщает РИА «Воронеж».
Эксперты уточняют, что после разлива местных рек на значительной площади образовались временные водоемы. К тому же температура для созревания личинок была благоприятной. Провести обработку в полном объеме в регионе не удалось, так как на затопленные территории невозможно было попасть.
«Все разрешенные методы борьбы с комарами специалисты используют», — заверил главный санитарный врач района Николай Симонов и призвал жителей пользоваться индивидуальными средствами защиты для себя и животных.
Отмечается, что обработку мест скопления насекомых администрация провела вовремя — еще в феврале. О ее качестве будет судить энтомолог.
По словам местных жителей, в последний раз такое явление наблюдалось в 2013 году — тоже после разлива рек.