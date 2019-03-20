Американец попытался убить таракана и подстрелил себя

Житель США бросил в таракана ботинок, в котором находилось огнестрельное оружие, и получил пулю в ногу. Об этом пишет местный информационный портал WDIV.

Инцидент произошел во вторник, 19 марта, в американском городе Детройт, штат Мичиган. 50-летний мужчина в инвалидном кресле попытался убить насекомое и бросил в него ботинок, в котором лежал револьвер. Пистолет вывалился из обуви и выстрелил американцу в ногу, сообщает полиция.

Состояние здоровья пострадавшего не уточняется.

В феврале сообщалось, что в американском городе Хамбл, штат Техас, мужчина по неосторожности выстрелил в себя на вечеринке. Семья праздновала 16-летие дочери. Отец именинницы решил развлечь гостей и продемонстрировал навыки владения оружием. Он покрутил пистолет на пальце руки и случайно выстрелил себе в живот.

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