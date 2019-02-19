Отец покрутил на пальце пистолет на вечеринке дочери и подстрелил себя

В американском городе Хамбл, штат Техас, мужчина по неосторожности выстрелил в себя на вечеринке дочери. Об этом сообщает местный новостной портал Click2Houston.

Инцидент произошел в субботу, 16 февраля. Семья праздновала 16-летие дочери. Отец именинницы решил развлечь гостей и продемонстрировал навыки владения оружием. Он покрутил пистолет на пальце руки и случайно выстрелил себе в живот.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние не уточняется.

В 2015 году сообщалось, как в штате Флорида американец демонстрировал своему родственнику по видеосвязи процесс чистки огнестрельного оружия и случайно выстрелил себе в грудь. Мужчину доставили в больницу, где он скончался.

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