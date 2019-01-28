Японец влюбился в самку таракана и съел ее

Японец Юта Шинохара рассказал о своем романе с самкой таракана. Его историей поделился информационный портал Sora News 24.

Шинохара с детства любил есть насекомых, однако скрывал свои склонности от окружающих. Однако после доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 2013 года о пользе насекомых как источника пищи японец перестал стесняться своих предпочтений.

Сейчас Шинохара готовит еду из сверчков в собственном заведении. Его рамен из насекомых отведали уже больше семи тысяч человек. На каждую тарелку уходит около сотни сверчков.

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Свободное время Шинохара предпочитает проводить на свежем воздухе. Больше всего ему нравится спать на любимом дереве.

Шинохара целый год встречался с самкой таракана по имени Лиза, которую он заказал из Африки. Мужчина признался, что часто ему казалось, что они полноценно общаются — так сильно он привязался к ней. После смерти возлюбленной японец съел ее, чтобы «навсегда остаться вместе». Японец добавил, что иногда фантазировал о сексе с насекомым. Он представлял, что оно увеличилось до человеческих размеров или что он стал маленьким.

Своей главной целью в жизни Шинохара считает распространение блюд из насекомых по всей Японии. В стране уже существуют специализированные рестораны и вендинговые автоматы, в которых можно приобрести продукты, изготовленные из сверчков и тараканов.

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