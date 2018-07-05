Филиппинец казнил таракана на электрическом стуле

Видео: Daily Mail

Скульптор Габриэль Туазон (Gabriel Tuazon) из филиппинского города Пасиг построил миниатюрный электрический стул и посадил на него таракана. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Художник утверждает, что насекомое влетело в открытое окно, когда он проветривал дом. «Все началось, когда таракан оказался в моей комнате,. — говорит он. — Надо было чем-то его стукнуть, но эта идея вызывала у меня отвращение, потому что тогда мог испачкаться рабочий стол».

Туазон поймал таракана и решил построить для него миниатюрный электрический стул. На это ему понадобилось около двух часов. Он подключил к нему батарею и лампочку, усадил таракана и снял «казнь» на видео. «Ему не следовало залетать в дом», — заявил скульптор.

В марте сообщалось, что в американском городе Хантсвилл, штат Алабама, арестовали жителя многоквартирного дома, который устроил пожар, пытаясь убить таракана. Возгорание быстро потушили, поэтому оно не успело причинить значительного вреда.

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