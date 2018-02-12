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Похитителям 500 живых тараканов пригрозили тюрьмой

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В американском городе Марина, штат Калифорния, воры похитили 500 тараканов. Об этом сообщает SFGATE.

Энтомолог Розалинда Визина (Rosalinda Vizina) заказала живых насекомых для исследования, однако злоумышленники украли доставленную ей посылку. Они также обчистили почтовые ящики других жителей квартала.

«Мне немного жаль тараканов, если их раздавили, или бросили, или еще что-нибудь в этом роде. Они не знали, что их ждет, — говорит Визина. — Что касается воров, надеюсь, тараканы разбежались повсюду».

Всплеск почтовых краж связывают с приближением срока подачи налоговых деклараций за 2017 год. Преступники охотятся за отправленными по почте финансовыми документами, чтобы узнать доходы и место жительства будущих жертв.

Если похитителей тараканов поймают, им грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

В декабре сообщалось, что житель американского города Такома, штат Вашингтон, разработал взрывающиеся посылки для отпугивания почтовых воров.

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