Сати Казанова рассказала о жизни в квартире с тараканами

Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала об условиях жизни в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике, куда она в юности переехала вместе с родителями. По словам артистки, опыт стал для нее «глубокой травмой». Казанова поделилась этой историей с подписчиками в Instagram.

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Певица посвятила публикацию в своем аккаунте отношениям с деньгами и тому, как жила до участия в проекте «Фабрика звезд». Она отметила, в 1990-е годы у ее семьи были проблемы с деньгами — «приходили кредиторы и угрожали за долги». По словам Казановой, переехав в Нальчик, она вместе с родителями жила в съемной квартире, где были тараканы.

Казанова также поделилась историей о своей жизни в столице. «На второй год после переезда в Москву для меня встал вопрос самостоятельной оплаты жилья, и я начала просыпаться в холодном поту. Не понимая, чего боюсь больше — остаться на улице или вернуться в Нальчик», — пояснила артистка.

Ранее в январе о жилищных условиях в Москве рассказала бывшая участница российского телепроекта «Дом-2» Виктория Боня. Модель отметила, что в свое время переехала в столицу из Читинской области и была вынуждена снимать спальное место в коммунальной квартире недалеко от станции метро «Пролетарская». По словам Бони, тогда в комнате не было ничего, кроме трех железных кроватей и стола.

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