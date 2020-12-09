Наталья Подольская показала свой дом

Российская певица и участница одного из сезонов проекта «Фабрика звезд» Наталья Подольская сняла на видео свой дом. Артистка показала подписчикам в Instagram, как украсила участок и фасад здания перед новогодними праздниками.

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Подольская уточнила, что доверила украшение жилья компании, которая занимается новогодней иллюминацией. По словам певицы, она обратилась к осветителям «уже в третий или четвертый раз». Артистка поблагодарила специалистов за работу и подчеркнула, что довольна результатом.

Декораторы обильно украсили фасад здания гирляндами. Для козырька дома и гаража они выбрали огни теплого желтого оттенка, а на перилах входной лестницы и ограждении балкона закрепили дорожки из еловых веток с вплетенными гирляндами. На этих участках специалисты включили огни, святящиеся голубым цветом. Представители компании также повесили гирлянду на стоящую около забора елку.

Ранее в декабре украшенный к Новому году особняк показала супруга российского художника-модельера Валентина Юдашкина Марина. Для декора она использовала еловые ветки, золотистые шишки, ветки рябины, елочные шары и искусственные цветы ярко-красного оттенка. Юдашкина украсила в такой гамме центральной стол в холле дома и стоящий перед входом в здание фонтан.

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