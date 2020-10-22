Пресняков и Подольская стали родителями во второй раз

Певица Наталья Подольская и ее муж, певец Владимир Пресняков, стали родителями во второй раз. Об этом сама Подольская сообщила на своей странице в Instagram.

«Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — написала она. По словам певицы, новорожденного сына решили назвать Иваном.

О рождении сына у себя в Instagram сообщил и Пресняков. «Ваня! Здравствуй», — написал музыкант.

Подольская рассказала о своей беременности в августе. Она выложила фото в купальнике и написала: «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много».