Пресняков рассказал о клинической смерти после расставания с Орбакайте

Российский эстрадный певец Владимир Пресняков в эфире программы «Судьба человека» рассказал о клинической смерти после расставания с исполнительницей Кристиной Орбакайте. Запись передачи опубликована на сайте канала «Россия 1».

«Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых», — сказал артист. Он добавил, что благодарен Орбакайте за их отношения и сына Никиту.

Пресняков заявил, что сам виноват в разрыве, так как «перегнул палку» и «слишком заботился». По его словам, со временем у певицы появились новые друзья, а сам артист сутками не мог до нее дозвониться. Со временем пара начала встречаться раз в полгода. Артист считает, что причиной развода стало то, что «два лидера не могут уживаться в одной семье».

В феврале певица Лика Стар призналась, что у нее был роман с Пресняковым, пока он был в браке с Орбакайте. Из-за этого Алла Пугачева начала мстить исполнительнице. «Концерты у меня слетали, я была в черном списке, меня не приглашали ни на какие программы. Это правда так», — вспомнила Лика Стар.