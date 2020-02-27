Лика Стар рассказала о мести Пугачевой за роман с мужем Орбакайте

Певица Лика Стар рассказала, что Алла Пугачева помешала ее карьере из-за романа с Владимиром Пресняковым, который в то время был женат на Кристине Орбакайте, дочери народной артистки. О мести Пугачевой исполнительница рассказала в эфире передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», выпуск опубликован на сайте телеканала «Россия 1» в четверг, 28 февраля.

«Концерты у меня слетали, я была в черном списке, меня не приглашали ни на какие программы. Это правда так», — объяснила она.

По словам артистки, отношения с Пугачевой у нее начали портиться, когда она отказалась уйти от своего продюсера ради работы в ее театре. Лика Стар рассказала, что вместе с Пресняковым записывали в студии песню «Падший ангел». Когда Пугачева увидела «творческий процесс», она запретила ей посещать эту студию. Стар призналась, что Пресняков увлекся ей, будучи женатым.

«Я бы никогда не стала пользоваться властью, данной мне, чтобы не дать кому-то идти дальше», — отметила певица.

17 февраля Алла Пугачева перечислила перенесенные ей пластические операции. Певица отметила, что исключила нитевой лифтинг, поскольку «это ужасно».

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