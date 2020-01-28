Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте сломала ногу. Об этом она сообщила в Instagram во вторник, 28 января.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы 🤷‍♀️», — написала певица, уточнив, что у нее диагностировали перелом лодыжки.

Фото опубликовано @orbakaite_k

Орбакайте пожаловалась, что ей запретили наступать на ногу минимум шесть недель. Из-за травмы артистке впервые за всю ее эстрадную карьеру пришлось перенести концерты и спектакли.

48-летняя Кристина Орбакайте — дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Она снималась в таких фильмах, как «Чучело», «Фара» и «Любовь-морковь».

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