Переезд Орбакайте в США объявили сплетней

Эстрадная певица Кристина Орбакайте не собирается переезжать из России в Соединенные Штаты Америки. Об этом РИА Новости заявили представители артистки в понедельник, 24 сентября.

«Кристина не уезжает из России. Не слушайте, пожалуйста, сплетни», — сказали в пресс-службе Орбакайте.

Ранее в понедельник источник из окружения артистки сообщил порталу Starhit, что Орбакайте, у которой уже есть недвижимость в Майами и Нью-Йорке, планирует уехать в Америку на постоянное место жительства вместе с родственниками. По словам собеседника портала, певица собиралась вернуться в Россию ради гастрольного тура.

В начале сентябре сообщалось, что актер Алексей Панин в соцсетях заявил о намерении покинуть Россию, и возвращаться в страну только за гонорарами. Позже артист объявил, что подобных заявлений не делал, и что они принадлежат другому Алексею Панину.

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