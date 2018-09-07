Панин предупредил о появлении Лжепанина

Актер Алексей Панин заявил, что не собирается эмигрировать из России, а обещание уехать из страны принадлежит другому Алексею Панину, «которого создали СМИ». Слова артиста передает газета «Комсомольская правда» в пятницу, 7 сентября.

«Алексей Панин настоящий и тот человек, которого создали СМИ, — это два разных персонажа. И я никакого отношения к тому Алексею Панину не имею. И про ваши истории, скандалы, жизнь вашу интернетную, СМИ, я ничего не знаю. Я в данный момент дома, готовлю завтрак. И не лазаю в интернет», — заверил актер.

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Панин подчеркнул, что не представляет, откуда пресса взяла его слова о готовности уехать из России.

Ранее в пятницу сообщалось, что артист в соцсетях назвал своих подписчиков скудоумными и тронувшимися умом, и заявил, что собирается покинуть страну и приезжать в Россию только за деньгами.

Накануне о готовности эмигрировать из страны объявила певица Юлия Самойлова. Ее слова вызвали массу критики и оскорблений в соцсетях. Позже выяснилось, что артистка не собиралась покидать Россию — она просто цитировала другую женщину. «"Я готова эмигрировать из России в Европу", — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу», — объяснила она.

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