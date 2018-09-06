Самойлова заявила об эмиграции из России

Российская певица Юлия Самойлова заявила, что готова эмигрировать из России. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Артистка также опубликовала фотографию из аэропорта Шереметьево. По информации телеканала «360», агент Самойловой заявил, что не знает, почему певица сделала такое заявление. Он добавил, что исполнительница уже находится на борту самолета.

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В конце мая на сайте Change.org появилась петиция с просьбой снова отправить певицу Юлию Самойлову на международное музыкальное соревнование «Евровидение-2019» в Израиль в качестве участницы от России.

Ранее в мае Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение» в 2017 году. Она также заявила, что Первый канал сэкономил на ее номере для музыкального соревнования в 2018-м, когда певица не прошла в финал.

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