Самойлову затравили за планы иммигрировать в Европу

Интернет-пользователи обрушились с критикой и оскорблениями на певицу Юлию Самойлову, заявившую о готовности иммигрировать в Европу и опубликовавшую в Instagram фото из аэропорта Шереметьево.

В комментариях под снимком артистке припомнили провальное выступление на «Евровидении-2018» и посчитали, что без нее «воздух в России станет чище».

«Всегда были те, у кого удобство своей жопы превыше всего. Хорошо что есть возможность у таких свалить и хорошо бы чтоб безвозвратно. Я отбирал бы паспорта у них))» — написал пользователь sin2016 (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Вот и отлично! ****** ***** [Уезжай далеко], и не возвращайся, ****** [неприятная личность]», — добавила elina_smith.

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Пользователи также раскритиковали вокальные способности Самойловой, обвинили ее в лицемерии и напомнили ей о ее инвалидности — у артистки диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, она передвигается на коляске.

Некоторые комментаторы заступились за певицу, назвав ее поступок смелым решением и призвав интернет-пользователей прекратить травлю. «Люди, опомнитесь, к чему такая травля? Неужели вы не понимаете, что уровень развития общества определяется его гуманным отношением к инвалидам?! В Европе с пониманием относятся к любым поражениям и ошибкам. Это был всего лишь песенный конкурс, люди — не Боги, могут и устать, и заболеть, и просто переволноваться», — написала marinal6671.

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В ночь на 6 сентября Самойлова опубликовала видео, в котором заявила, что готова эмигрировать из России. Она пообещала раскрыть подробности позже в этот же день. Агент Самойловой заявил, что не знает, почему певица сделала такое заявление, и подтвердил, что она находится на борту самолета.

В мае Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение» в 2017 году. Она также заявила, что Первый канал сэкономил на ее номере для музыкального соревнования в 2018-м, когда певица не прошла в финал.

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