Раскрыта причина эмиграции Самойловой из России

Представитель пресс-службы Юлии Самойловой назвал причину эмиграции певицы из России. Его слова передает телеканал «360» в четверг, 6 сентября.

«Это вопросы здоровья», — заявили в пресс-службе. Представитель Самойловой подчеркнул, что страна, в которую собирается иммигрировать артистка, пока неизвестна. Он подтвердил, что певица раскроет подробности своих планов вечером в четверг в своем Instagram.

В пресс-службе добавили, что не могут рассказать о произошедшем больше, поскольку им не удается дозвониться до Самойловой.

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В ночь на 6 сентября певица опубликовала в соцсетях видео, в котором заявила, что готова эмигрировать «из России в Европу». Интернет-пользователи грубо раскритиковали планы Самойловой в комментариях на ее странице в Instagram — ей, в частности, припомнили провальное выступление на «Евровидении-2018» и посчитали, что без нее «воздух в России станет чище».

В мае Самойлова презентовала автобиографию под названием «Обычная необычная история». В ней артистка рассказала о дискриминации из-за инвалидности, с которой сталкивалась в детстве.

Самойлова — инвалид I группы, у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она передвигается на коляске.

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