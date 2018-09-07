Панин назвал россиян скудоумными и пообещал уехать из страны

Актер Алексей Панин опубликовал фото в Instagram, сделанное на прощании с певцом Иосифом Кобзоном. Под снимком он назвал своих подписчиков скудоумными и тронувшимися умом.

На фотографии актер запечатлен у гроба музыканта — он склонился над ним и прижался лбом ко лбу. Пользователи сети упрекнули Панина за попытку заработать «лайки» на смерти Кобзона.

ВОТ И ВСЁ... #ИосифКобзон #Кобзон #АлексейПанин #Панин P.S. А для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм,в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием,вам этого не понять. Всем добра!🙋‍♂️ Фото опубликовано @alexeypanin99

«Для меня инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду!» — возразил он, добавил, что «скудоумным» этого не понять.

В комментариях к посту подписчики спросили актера, почему он не уедет из страны, если придерживается такого невысокого мнения о россиянах. Панин ответил, что собирается: «В Россию я буду приезжать только за деньгами».

Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти эстрадного певца стала четвертая стадия рака. 27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию отделения нейрохирургии одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

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