Кристина Орбакайте переедет в США

Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте переезжает в США на постоянное место жительства. Об этом сообщает портал Starhit со ссылкой на источник из окружения артистки в понедельник, 24 сентября.

Отмечается, что у Орбакайте уже есть недвижимость в Майами и Нью-Йорке. Она собирается переехать в Соединенные Штаты с семьей.

По словам собеседника портала, в Россию певица вернется «ради гастрольного тура с концертами и спектаклем "Двое на качелях"», а ее переезд в США во многом связан со спадом востребованности на родине.

47-летняя Кристина Орбакайте — заслуженная артистка России, дочь Аллы Пугачевой. У нее трое детей — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова.

Ранее в сентябре певица Юлия Самойлова объявила о готовности «эмигрировать из России в Европу». Позже выяснилось, что таким образом артистка пыталась привлечь внимание к проблемам инвалидов в стране.

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