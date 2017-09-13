В Киеве снова отменили концерт Орбакайте

Концерт российской эстрадной певицы Кристины Орбакайте, который должен был пройти в Киеве, не состоится. Об этом сообщается на сайте продажи билетов Karabas.

Исполнительница должна была выступить 26 сентября в Национальном дворце искусств «Украина». Цена за билет составила бы от 300 до 2750 гривен (от 650 до 6 тысяч рублей).

Шоу изначально было запланировано на 6 марта, но его перенесли на сентябрь. Как тогда объяснили организаторы, это связано с тем, что Киев находится «в условиях внешней военной агрессии», а также с «общим возмущением общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором — Российской Федерацией».

Комментируя отмену своего выступления весной, Орбакайте написала в соцсетях, что это произошло из-за невозможности обеспечения безопасности зрителей и музыкального коллектива.

Украина называет Россию страной-агрессором, обвиняя ее в ведении боевых действий в Донбассе. В Москве опровергают эти утверждения, указывая, что Россия не является стороной конфликта.