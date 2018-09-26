Назван неожиданный автор слухов о переезде Орбакайте в США

Не соответствующая действительности информация о переезде певицы Кристины Орбакайте в США появилась благодаря телеведущему Андрею Малахову. Об этом порталу dni.ru сообщил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме России Вадим Манукян.

Причиной возникновения слуха Манукян назвал попытку пиара нового релиза Орбакайте. «Откуда пошел этот слух? Тут все предельно просто. От Андрея Малахова. Он, как известно, большой друг большого семейства Пугачевых-Киркоровых, а у Кристины на днях выходит клип, которому тоже неплохо бы получить миллионы просмотров. Как этого добиться? Скандалом. Вот Андрей и расстарался», — сказал член экспертного совета.

По словам Манукяна, именно Малахов стал автором статьи об иммиграции певицы. «И главное — Кристина снова у всех на устах. Все гениальное просто. А то, что Малахов — мастер провокаций, так это ни для кого не секрет», — объяснил он.

24 сентября источник из окружения артистки сообщил порталу Starhit, главным редактором которого является Малахов, что Орбакайте планирует уехать в Америку на постоянное место жительства вместе с родственниками. По словам собеседника портала, певица собиралась вернуться в Россию ради гастрольного тура. Позже представители Орбакайте назвали сообщение сплетней.

20 сентября на YouTube-канале Орбакайте появился клип на песню «Пьяная Вишня».

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